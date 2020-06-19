Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сообщения отдельных СМИ о переводе счетов госпредприятий из дочек российских банков в Беларуси. На эту тему глава государства высказался во время совещания о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, передает БЕЛТА.

«Отдельные провокаторы запустили в СМИ тему чуть ли не развала дочек российских банков в Беларуси. Обвинили власть в переводе счетов госпредприятий и так далее. Давайте оперировать фактами», — сказал президент.

«С одной стороны, те же издания в интернете прежде всего, каждый день проклинают госсектор, обвиняя его во всех смертных грехах: и убытки там, и долги, и зарплаты не те. Невыгодно с ним работать. Но если где-то государство как основной собственник переходит на обслуживание, допустим, в Белагропромбанк, что здесь не рыночного, что здесь не так. Значит, надо предложить лучшие условия, — продолжил Александр Лукашенко. — И заниматься вопросами финансирования, а не финансировать политические кампании, как мы видим».

С другой стороны, по словам президента, в Беларуси работает, например, БПС-Сбербанк, который активно участвует в продаже отечественной техники (БЕЛАЗов, тракторов) по экспортным программам в Россию. «Плюс у нас с Грефом состоится в ближайшее время встреча. Он нам хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов. Спасибо ему — выгодно, мы согласимся, возьмем. Это человек, который не политикой занимается, а непосредственно своими делами. Почему мы должны давить банк Грефа?» — заметил глава государства.

Или другой пример — банк БелВЭБ. «Огромные ресурсы через него идут на финансирование строительства атомной станции. Почему мы должны на него давить? Он работает в интересах государства. Появятся вопросы — зададим. Будет заниматься не своими делами — поставим на место. Будь то российский, американский, швейцарский или польский — нам все равно, какой банк. Есть закон — выполняй этот закон», — подчеркнул Александр Лукашенко.