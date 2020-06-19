19 июня на совещании в Минске президент Беларуси поставил задачу со следующего года «прирастать среднемировыми темпами».

Он заверил, что с текущими трудностями страна справится, резервы имеются. Правда, не понятно, как поведет себя мировая экономика, от которой Беларусь сильно зависит.

Он сказал так: «Последние 5 лет мы проводили жесткую денежную и валютную политику. Накопили определенные золотовалютные резервы и остатки бюджета. Всегда знали: это – на «черный день». Я не хочу сказать, что этот «черный день» пришел. И в этом вся проблема, потому что мы не знаем, как себя поведет мировая экономика, от которой мы, да и не только мы, зависим по уши».

И добавил: «Сложность в том, чтобы понять: сегодня – это «черный день» или будет еще чернее, как у других государств».