Александр Лукашенко перед этим в тот же день 19 июня успел поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба белорусского главы государства, руководители обеих стран разговаривали в том числе о параде в Москве 24 июня в честь 75-летия Победы. Лукашенко собирается поехать в российскую столицу со своими сыновьями.

Одной из целей своего приезда в Минск министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подписание межправительственного соглашения о взаимном признании виз. Оно призвано решить проблемы граждан третьих стран, которые, к примеру, следуют в Россию через Беларусь.