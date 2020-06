Дональд Трамп советуется с женой по поводу кадровых решений и публичных выступлений, а Мелания считает, что президент США обязан ей своим успехом.

В США увидела свет новая биография Меланьи Трамп, написанная журналисткой The Washington Post Мэри Джордан. В книге The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump первая леди США предстает целеустремленной, дисциплинированной и влиятельной женщиной, которую боится муж. А вовсе не декоративным элементом для своего мужа-президента, как принято считать в прессе и социальных сетях.

Что нового о Мелании рассказала книга?

Поддержка выдвижения

Мелания всегда поддерживала желание Дональда Трампа побороться за пост президента США. По словам бывшего губернатора штата Нью-Йорк Криса Кристи, во время предвыборной кампании она была первой, кому Трамп звонил после всех эфиров на телевидении, чтобы она прокомментировала его выступление.

Кадровая политика

“Мелания держится глубоко в тени, но она очень влиятельна”, — приводит Мэри Джордан утверждение Шона Спайсера, первого из директоров по коммуникациям Дональда Трампа. Он объяснил, что ее мнение важно для президента, например, при вопросе найма и увольнения сотрудников: хотя она никогда не говорит напрямую, от кого нужно избавиться, а кого пригласить на работу, она непременно высказывает свое мнение о человеке — и муж часто соглашается с ней.

Как рассказал Спайсер, именно благодаря Мелании Майк Пенс стал вице-президентом США. Когда в июле 2016 года Дональд Трамп выбирал, с кем вступить в избирательную кампанию, на место потенциального вице-президента рассматривали, помимо Пенса, еще губернатора Нью-Джерси Криса Кристи и бывшего спикера палаты представителей Ньюта Гингрича.

Преимущество перед конкурентами у Пенса появилось, когда Трампы провели с Пенсами День независимости 4 июля в гольф-глубе в Нью-Джерси. После долгих бесед за обедом Мелания, как говорится в биографии, назвала Майка и Карен Пенс “хорошими людьми”, а кроме того, упомянула, что Пенс не показался ей “слишком амбициозным”.

“Она сыграла большую роль”, — сказал Мэри Джордан источник, знакомый с ситуацией. И добавил: “Она решила, что он будет верным советником, а не альфа-самцом”.

Брачный контракт

По информации Джордан, Меланья не торопилась въезжать в Белый дом после инаугурации мужа в январе 2017 года не только потому, что хотела дать возможность сыну Бэррону закончить учебный год в Нью-Йорке, где проживала вся семья. Она якобы использовала сложившуюся ситуацию в том числе для того, чтобы добиться улучшения условий брачного контракта, заключенного с Дональдом Трампом.

Их свадьба состоялась в январе 2005 года, и, согласно данным Джордан, «первоначальный брачный договор не был невероятно щедрым» по отношению к супруге.

Однако из приведенных изданием сведений следует, что первая леди США выступала за отражение в обновленном брачном договоре расширения обязательств супруга, касающихся поддержки Бэррона. «Она уже позаботилась о будущем Бэррона, гарантировав наличие у него второго гражданства — в Словении, что позволит ему по достижении совершеннолетия работать в Европе на Trump Organization. Теперь она гарантировала, что его не оставят вне семейного бизнеса», — говорится в публикации. По свидетельству Джордан, Меланья Трамп «хотела письменных доказательств того, что к Бэррону будут относиться в большей степени как к ровне трем старшим детям Трампа, когда дело будет касаться финансовых возможностей и наследства».

Соперничество с Иванкой

Пока Мелания была в Нью-Йорке, старшая дочь Дональда Трампа, Иванка, осваивалась в Белом доме. Когда ее отец стал президентом, она получила статус советника в его администрации и собственный кабинет в Западном крыле Белого дома.

Иванка Трамп хотела перебраться в Восточное крыло, которым традиционно руководит первая леди США, и даже размышляла над тем, чтобы переименовать Офис первой леди в Офис первой семьи. Во время отсутствия Мелании в Белом доме Иванка пользовалась частным кинотеатром и другими преимуществами президентской резиденции. Мэри Джордан в своей книге отмечает, что дочь Трампа “вела себя в Белом доме, как у себя дома”.

Мелании это не понравилось. Она заселилась в Белый дом 11 июня 2017 года и запретила менять традиции и переименовывать Офис первой леди.

В своей книге Джордан отмечает, что отношения между Меланией и Иванкой Трамп довольно напряженные.