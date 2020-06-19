Гродно вышел на второе место после Минска по числу зарегистрированных в нем резидентов Парка высоких технологий, а IT-сектор города в первом квартале стал одним из лидеров в стране по динамике роста сумм налоговых платежей.

Согласно данным Министерства по налогам и сборам, за последний год (с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года) число плательщиков Гродненской области из состава резидентов ПВТ (фактически – только из Гродно) удвоилось и теперь составляет 16 компаний. По этому показателю Гродно опережает абсолютно все другие города Беларусь за исключением столицы. Например, в Бресте по итогам первого квартала действовало 10 компаний.

IT-компании из Гродно в январе-марте этого года догнали брестских коллег по объемам платежей в бюджет – в обоих регионах на них пришлось по 1,5 млн. рублей. Теперь Гродно и Брест делят по этому показателю второе-третье места. Лидером пока остается гомельский IT (1,8 млн рублей). При этом IT-сектор Гродно за последний год стал одним из лидером по динамике роста налоговых отчислений. Темп прироста (40%) был выше, чем во всем ПВТ, чем у столичных IT-компаний. И ниже только, чем у могилевских айтишников (плюс 50%).

Отметим, что в данных МНС для Гродно не учитываются результаты деятельности дочерних офисов IT-компаний, зарегистрированных в Минске. Многие гродненские программисты работают в родном городе на такие известные компании, как EPAM Systems, Itransition и GodelTech. Также в Гродно открыты офисы нескольких других IT-компаний с юридическим адресом в столице.

Топ-6 лидеров гродненского IT

В растущем из года в год списке гродненских IT-компаний эксперты Завтра твоей страны выделили самые известные.

*instinctools

Один из старейших IT-бизнесов города (начинал как компания «Сайтодром») ведет свою историю с начала 2000-х годов и стал одним из первых резидентов ПВТ из Гродно (в 2010 году). Одним из основателей компании является выпускник физфака Гродненского государственного университета им. Я. Купалы и экс-программист «Гроднооблгаза» Алексей Спас.

*instinctools занимается как разработкой программного обеспечения под заказ, так и созданием собственных IT-продуктов. Его штаб-квартира находится в Штутгарте. В Беларуси компания имеет два центра разработки – в Гродно (главный) и в Минске. Согласно исследованию ресурса dev.by, в июне этого года *instinctools входил в топ-30 крупнейших работодателей в белорусской IT-отрасли с общим числом сотрудников 320 человек.

IntexSoft

Это – еще один из первых гродненских IT-бизнесов и своеобразный акселератор для местного IT-сообщества. Из IntexSoft, которая вступила в ПВТ в 2008 году, вышло немало известных в будущем айтишников.

С IntexSoft, занимающейся разработкой ПО для клиентов, связана еще одна гродненская компания-резидент ПВТ «СофтСервис» (партнер «1С»), а ключевыми фигурами этого IT-холдинга являются Владимир и Евгений Шашковы.

У IntexSoft есть два офиса за границей – в германском Херфорде и в Нью-Йорке.

Exposit

Один из выходцев из IntexSoft Василий Яворчук в 2012 году создал собственный бизнес – компанию Exposit. Около 100 ее сотрудников создают программное оеспечение под заказ. С 2013 года Exposit является резидентом ПВТ.

В 2018 году Василий Яворчук расширил бизнес и вместе с партнерами запустил стартап Wizart (c 2019 года – резидент ПВТ). Сам Wizart описывает свое направление так: «мы разрабатываем каскад нейросетей, позволяющий построить геометрию комнаты, обнаружить предметы в ней и применить различные текстуры на стены с сохранением теней, перспективы и масштаба».

Anahoret

«Дочка» разработчика с украинскими корнями Anadea была зарегистрирована в Гродно в 2014 году. В 2019 году она вступила в Парк высоких технологий. Еще один офис Anahoret работает в Минске.

SENLA

Международная IT-компания с российско-белорусскими корнями зарегистрировала подразделение «СЕНЛА Груп» в Гродно в 2017 году. Сегодня на территории Беларуси у нее есть еще три офиса (в Минске, Бресте и Гомеле), в которых в июне работало около 280 человек.

Офисы компании, которая специализируется на разработке продуктов для финтеха, здравоохранения и других отраслей, действуют также в России (Москве, Туле и Орле), Литве (Вильнюсе), Хорватии (Загребе) и Израиле (Тель-Авиве).

Tispr

Tispr – это проект швейцарца Себастьяна Гира, в котором принял участие уехавший в США по грин-карте гродненский программист Андрей Пицко. Для развития американского стартапа он помог создать центр разработки на родине.

Гродненская команда с 2016 года работает на зарегистрированную в Санта-Монике материнскую компанию. В 2018 году белорусский Tispr стал резидентом ПВТ.