Глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич снялся с выборов. До этого суд Первомайского района осудил его на 15 суток ареста за пикет по сбору подписей на Комаровке 7 июня, сообщает TUT.by.



— Я заяўляю аб выхадзе з прэзідэнцкай выбарчай кампаніі з-за таго, што адбываецца, — сказал Губаревич корреспонденту.

Судили Губаревича по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Пока он находится на свободе.

Решение о снятии с выборов было предсказуемым: Губаревич изначально не планировал собирать 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом.

— Як і планавалася, мая каманда, выкарыстоўваючы легальную магчымасць, праводзіла пікеты ад Мінска да пляцоўкі каля АЭС дзеля таго, каб казаць пра небяспеку каронавыбараў — як для здароўя грамадзян, так і для нашых правоў як выбаршчыкаў. Са старту прэзідэнцкай выбарчай кампаніі-2020 улады пачалі дзейнічаць нахабна, па-хамску, брутальна. Рэпрэсіі нарасталі з кожным тыднем. Не засталося і рэшткаў законнасці, — считает Губаревич.

Напомним, за время кампании с выборов снялись еще трое человек: Олег Гайдукевич, Наталья Кисель и Александр Таболич.

