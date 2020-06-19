Европейский Союз призывает власти Беларуси обеспечить равные условия всем потенциальным кандидатам в президенты в рамках предвыборной кампании.

В опубликованном пресс-службой ЕС заявлении говорится о том, что ни один из участников президентской гонки не должен быть лишен возможности пройти процедуру регистрации по политическим мотивам.

Выражая озабоченность по поводу задержания и заключения под стражу претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико и его руководителя предвыборного штаба сына Эдуарда Бабарико, ЕС настоятельно призывает освободить их и гарантировать беспристрастное расследование дела, по которому они проходят.

Заявление содержит рекомендацию властям страны придерживаться взятых на себя международных обязательств по обеспечению основных прав и свобод человека. Ее актуальность базируется на поступающей информации о жестоком обращении с лицами, задержанными за участие в мирных акциях протеста.

Отмечается, что ЕС ждет от Беларуси скорейшего приглашения наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДПИЧ) ОБСЕ для наблюдения за выборами.