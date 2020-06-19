Контрольно-дисциплинарный комитет БФФ оштрафовал БАТЭ на 550 базовых величин (14025 рублей) во время и по следам матча 13-го тура чемпионата Беларуси с «Шахтером» (2:2), когда представители борисовского клуба сетовали на судейский беспредел. Впоследствии БФФ признала, что арбитр встречи Виталий Севостьяник ошибся, засчитав второй гол гостей, забитый после нарушения правил со стороны атаковавших.

Кроме того, защитник БАТЭ Егор Филипенко оштрафован на 50 базовых величин и БАТЭдисквалифицирован на два матча. Тренер Андрей Дрозд пропустит 3 матча, плюс штраф в размере 50 базовых величин. Таковы итоги заседания КДК БФФ от 18 июня, опубликованные на сайте ассоциации.