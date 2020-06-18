Восьмилетняя девочка в Могилеве выпила растворитель, который хранился на кухне в бутылке из-под питьевой воды.

Как сообщили в Следственном комитете, инцидент произошел 17 июня, ребенок находился дома с родителями.

Девочка на время осталась без присмотра – ее сестру укусила собака, и все взрослые были заняты оказанием помощи. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает, отметили в СК.

В рамках проверок следователи провели осмотр места происшествия, опрошены соседи и родственники, назначены судебно-медицинские экспертизы.