Виктор и Эдуард Бабарико дают показания в Департаменте финансовых расследований. Адвокатов к ним не пускают

О том, что отец и сын Бабарико находятся в ДФР, сообщило в своем телеграм-канале Агентство телевизионных новостей (АТН) Белтелерадиокомпании.

За час до этого об их пропаже в своем телеграм-канале рассказали участники инициативной группы политика. По их версии, он и его сын, руководитель предвыборного штаба, должны были поехать сдавать собранные в его поддержку подписи в избирательную комиссию.

Они также проинформировали, что ДФР никакой информации им не дает. В здание не пускают, якобы там проводятся учения.

АТН сообщает, что «основная цель «визита» (отца и сына Бабарико в ДФР. – Ред.) – проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по «Белгазпромбанку».

ДФР Комитета госконтроля проводит проверку в финансовом учреждении с 11 июня. Вчера был заблокирован избирательный фонд потенциального кандидата в президенты.