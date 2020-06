Теперь посты можно наговаривать.

Социальная сеть Twitter запустила функцию публикации голосовых сообщений длительностью не более 140 секунд, сообщается в блоге компании.

Для записи голосового сообщения нужно нажать на иконку с изображением звуковых волн. Если твит будет длиннее 140 секунд, платформа автоматически разобьет его на несколько записей. Пользователь может слушать монолог и в это время прокручивать ленту дальше.

Пока новой функцией может воспользоваться только ограниченное число пользователей с устройства с iOS. Постепенно возможность записывать голосовые сообщения появится и на других платформах.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020