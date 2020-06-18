Вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев рассказал 17 июня во время посещения КУП «Завод эффективных промышленных конструкций», что ожидает принятия указа о 5-процентной рентабельности застройщиков в ближайшее время.

«Проект нормативного правового акта уже со всеми согласован и направлен на подписание. Ожидаем, что он в ближайшее время будет принят», — отметил Владимир Кухарев, передает пресс-служба правительства.

В указе будет предусмотрено ограничение прибыли застройщиков на уровне максимум 5% при коммерческом строительстве через долевое участие и жилищные облигации. В то же время, ограничивать прибыль не будут для тех застройщиков, кто сначала строит и потом продает готовые квартиры, а также те, кто строит по уже заключенным инвестдоговорам.

Об указе в правительстве заговорили еще в начале года.

“Президент поддержал предложенный проект указа, в нем предлагается застройщикам, которые строят жилье с привлечением средств граждан, установить предельную рентабельность не выше 5 процентов. Кроме того, эта норма не будет распространяться при строительстве жилья для юрлиц”, — рассказал 14 января Владимир Кухарев.

По мнению вице-премьера, строительные организации не пострадают. Все равно проводит строительство в рамках тех цен и расходов, которые закладываются в сметную стоимость квадратного метра. Поэтому строительные организации ни в коем случае не пострадают. Экономить на качестве материалов они не будут. Вопрос в том, чтобы ограничивать прибыль именно застройщика: разницу между стоимостью и ценообразованием при продаже квадратного метра.