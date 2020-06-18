Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю, и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

После многочисленных обращений граждан, полиция подняла вертолет, чтобы выяснить природу объекта, но узнать удалось лишь, что он летит на высоте 1,5 километра, это белый шар, у которого два пропеллера и крестообразная конструкция внизу.

Минтранс и метеорологическое управление заявили, что объект не имеет к ним никакого отношения. Кроме того, в районе, где был замечен шар, есть аэропорты, и полеты без разрешения туда невозможны.