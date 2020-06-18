Земля – Голубая планета, а Марс – Красная, мы так давно привыкли к этому стереотипу, что даже не задумываемся о природе этого явления. Ну в самом деле, что тут сложного: поверхность Земли по большей части покрыта океанами, они сверху, из космоса, выглядят голубыми, это и на фотографиях с борта МКС видно, и космонавты рассказывают – голубой шарик, пишет BBC.

Ну а с Марсом все ясно – красный грунт. Так? Не совсем.

Земля и ночью, когда океаны ничего не отражают и должны быть черными, светится голубым светом. Если отбросить световое загрязнение в результате человеческой деятельности, отраженный свет звезд и Луны, а также рассеянный солнечный свет, останется так называемое небесное, или атмосферное, свечение. Его в разных диапазонах производят атмосферные молекулы, которые пребывают в постоянном движении и участвуют в процессах, как химических, так и физических.

Это свечение напоминает аврору, или северное сияние, только оно заметно слабее, и механизм его возникновения иной.

Аврора – это диффузное явление, вызываемое потоком солнечного ветра, чьи заряженные частицы ионизируют атмосферные атомы и вызывают сполохи света в небе.

А свечение неба происходит в результате взаимодействия солнечного света с атмосферой и бывает двух видов – ночное и дневное. Ночное случается, когда атомы, разрушенные днем под воздействием солнечной радиации, вновь соединяются, выделяя излишек энергии в виде фотонов. Такое свечение характерно не только для Земли, но и для Венеры и Марса – его там многократно отмечали.

Однако на этот раз в атмосфере Марса астрономы обнаружили дневное свечение – феномен, существование которого было предсказано еще в 1979 году, но увидеть его никак не могли. И вот теперь, после десятилетий ожидания, ученые были вознаграждены феерическим зеленым свечением, вызванным взаимодействием солнечного света с кислородом в верхних слоях атмосферы Марса.

По словам ученых, самое сильное зеленое свечение в видимом человеческому глазу и ультрафиолетовом диапазоне наблюдалось на высоте около 80 км и варьировалось по интенсивности в зависимости от расстояния между Марсом и Солнцем.

Когда специалисты решили смоделировать процесс, вызывающий это свечение, они поняли, что оно сильно напоминает небесное свечение Земли. Когда солнечная радиация проникает в атмосферу Марса, она расщепляет двуокись углерода на угарный газ и кислород. Именно атомы кислорода и придают свечению зеленый оттенок.