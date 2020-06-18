Барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу станут новыми героями мультсериала «Ну, погоди!», в который их ввели ради «положительного примера». Образы персонажей показала студия «Союзмультфильм», передает Лента.Ру со ссылкой на РИА Новости в четверг, 18 июня.

Генпродюсер студии Юлия Осетинская заявила, что авторы персонажей «старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей». «Новый сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример», — объяснила она.

Ранее новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!» слили в сеть. После публикации в «Союзмультфильме» заявили, что попавший в сеть образ Волка не окончательный.

Премьера перезапуска «Ну, погоди!» может состояться в конце лета или в начале осени. Новый сезон будет состоять из 52 эпизодов.