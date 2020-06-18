Арестованная Светлана Купреева — друг семьи Виктора Бабарико и член его инициативной группы — подозревается в уклонении от уплаты налогов, чем нанесла государству ущерб на сумму эквивалентную почти 4 миллионам долларов. Об этом сообщил штаб претендента в президенты, пишет TUT.BY.

15 июня после обыска и описи имущества в квартире, где Светлана Купреева проживает со своей 81-летней мамой Татьяной Николаевной Гаврис, сотрудники ДФР оставили там постановление, в котором прописано, что арестованная подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса — уклонении от уплаты налогов, сопряженного с причинением ущерба на сумму не менее 8 950 222 с лишним рублей. Если перевести в доллары, то это почти 4 миллиона.

Напомним, что Светлана Купреева бухгалтер. Сейчас она на пенсии, но подрабатывает в мелких фирмах. Живет она в старой хрущевке, которая принадлежит ее матери. Друзья Светланы отмечают, живет она довольно скромно.

Задержанная никогда не была сотрудником Белгазпромбанка, к другим компаниям, где недавно прошли обыски, тоже никакого отношения не имеет. С семьей Бабарико ее связывают сугубо дружеские отношения — она была одной из лучших подруг супруги Виктора Бабарико.

16 июня 2020 года суд Московского района в закрытом судебном заседании рассмотрел и отклонил жалобы Светланы Купреевой и ее адвоката на задержание Светланы. И арестованная, и ее адвокат настаивают на том, что она не совершила никаких преступлений и оснований для ее задержания нет. Жалобу защиты на меру пресечения в виде заключения под стражу суд пока не рассмотрел.

Светлана по-прежнему находится в СИЗО КГБ, обвинение ей не предъявлено. Адвокату отказывают в посещении Светланы, ссылаются на эпидемию коронавируса. Хотя в других следственных изоляторах адвокатам разрешено посещать подзащитных. Прокурор пока не реагирует на жалобу, поданную в Генеральную прокуратуру на недопуск адвоката к подзащитному. Из-за вопиющих нарушений и произвольности задержания Светлана Купреева может быть признана политической заключенной. Штаб Виктора Бабарико требует ее освободить и прекратить преследования членов инициативной группы.