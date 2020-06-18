18 июня в 21.00 в столице закончился пикет солидарности. Люди выстраивались в многокилометровую очередь, чтобы подписаться за выдвижение в кандидаты в президенты разных претендентов, не обращая внимания на непогоду.

Несмотря на поздний час и приближающуюся полночь, многие минчане не уходят с проспекта Независимости столицы. Они также группируются в близлежащих кварталах.

Автомобилисты хором сигналят, приводя в замешательство стражей порядка, которые пытаются перекрывать проспект и подъезды к нему.

Поздно вечером здесь был замечен потенциальный кандидат в президенты Валерий Цепкало. Увидев его, люди стали скандировать его имя. Политик пожимал им руки.

Радио Свабода продолжает прямой эфир с улиц города.