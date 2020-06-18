Берлин оставляет за собой право на дальнейшие шаги в отношении России в связи с убийством чеченца Зелимхана Хангошвили в августе прошлого года. Ранее Федеральная прокуратура обвинила Москву в заказном убийстве.

После того как Федеральная прокуратура Германии обвинила Москву в заказном убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) пригрозил России новыми санкциями. «Федеральное правительство оставляет за собой право на дальнейшие шаги по этому делу», — заявил он в четверг, 18 июня, в Вене.

По словам Маса, российский посол в тот же день «приглашен» в МИД Германии. Глава внешнеполитического ведомства назвал ситуацию «исключительно серьезной», которая «непременно» должна быть расследована в рамках судебного процесса. Он указал на то, что уже в начале следственных действий из ФРГ были высланы два российских дипломата.

По данным Федеральной прокуратуры в Карлсруэ, подчиняющиеся правительству Российской Федерации ведомства дали задание «ликвидировать» Кавтарашвили обвиняемому Вадиму К. (он же Вадим С.). «За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами автономных республик Чечня и Ингушетия, а также с пророссийским правительством Грузии», — говорится в заявлении ведомства.

Убийство в Берлине

Бывший полевой командир времен второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили, объявленный Россией в розыск по обвинению в терроризме, был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Он уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

Изначально делом занималась берлинская прокуратура, но позднее расследование перешло к Федеральной прокуратуре Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства.