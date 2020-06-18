Премьер-министр Беларуси Роман Головченко будет представлять Беларусь на саммите инициативы ЕС «Восточное партнерство», который состоится сегодня в режиме видеоконференции. Эту информацию БЕЛТА подтвердила пресс-секретарь главы белорусского правительства Александра Исаева.

Накануне саммита состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Владимира Макея с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения ЕС Оливером Вархейи. Как сообщили в пресс-службе МИД, дипломаты обсудили итоги состоявшейся 11 июня виртуальной встречи министров иностранных дел государств — участников «Восточного партнерства» и подготовку к предстоящей видеоконференции глав государств и правительств. «Стороны обменялись также мнениями по широкому спектру актуальных вопросов белорусско-европейского взаимодействия», — добавили в министерстве.