На территории особняка экс-банкира стоят служебные машины, а также дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Обыск проходит в доме Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района, передает Sputnik.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард утром в четверг были доставлены в Департамент финансовых расследований. Они дают показания по «делу Белгазпромбанка».

Как передает Sputnik с места событий, на территории особняка Бабарико в деревне Мочаны в 15 километрах от Минска работают правоохранительные органы.

Там стоят служебные машины и микроавтобусы, дежурят люди в форме, с масками и автоматами. На их форме написано «Милиция».

Что происходит в самом доме, неизвестно, однако заметно, что двери открыты. В целом обстановка вокруг дома Бабарико спокойная.

Официальной информации от Комитета госконтроля о процессуальном статусе отца и сына Бабарико пока нет.