— Две инициативные группы, выдвигающие кандидатами господина Гайдукевича и госпожу Кисель, снялись с регистрации и прекратили сбор подписей. Ряд инициативных групп, из тринадцати это семь, уже сдают подписные листы в территориальные избирательные комиссии, — сообщила Ермошина.

Глава ЦИК акцентировала внимание на том, что граждане, которые хотят отозвать свои подписи в поддержку того или иного кандидата, должны обращаться в районные или городские избирательные комиссии по месту проживания, сообщает TUT.BY.

Ермошина сообщила, что больше всего подписей сдала инициативная группа № 1, которая собирает подписи в поддержку действующего президента Лукашенко — всего 364 тысячи. На втором месте инициативная группа Виктора Бабарико — около 150 тысяч подписей. Третье и четвертое место делят группы Светланы Тихановской и Валерия Цепкало — чуть более 43 тысяч подписей. Менее 10 тысяч сдала группа Сергея Череченя, группа Дмитриева сдала 62 подписи, Анны Канопацкой — несколько сотен.

Сбор подписей завершается, напомним, 19 июня.

«Это не является нарушением демократических прав»

Лидия Ермошина также рассказала, что уже образованы участки для голосования, 44 из них — при посольских и консульских учреждениях за рубежом.

— Более 30% государств никак не обеспечивают голосование своих граждан, которые проживают за рубежом, и участки не образуют. И в этом также есть определенный резон — зачастую правительства этих государств считают, что граждане, которые проживают за рубежом постоянно, не должны влиять на волеизъявление тех избирателей, которые живут в стране и которые более заинтересованы в том, чтобы выборы состоялись и был избран тот кандидат, который наиболее соответствует чаяниям народа, — заявила Ермошина белорусам зарубежья, которые хотели бы проголосовать, но не смогут в силу различных причин добраться до действующих за границей участков. Глава ЦИК также добавила, что это «не является нарушением демократических прав».

Составы участковых избирательных комиссий будут утверждены до 24 июня. Информация о том, сколько кандидатов смогли преодолеть планку в 100 тысяч подписей, появится на сайте ЦИК 20 июня. В течение 10 дней эти подписи будут проверяться. Регистрация кандидатов в президенты будет осуществляться ЦИК с 5 по 14 июля.