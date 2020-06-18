17 июня Виктор Бабарико посетил пикет по сбору подписей за его выдвижение в кандидаты в президенты в столице белорусских шахтеров.

За полчаса до анонсированной с ним встречи у торгового центра «Вест» стали собираться люди. Некоторые тут же ставили свои подписи в его поддержку. Разные реплики можно было услышать из их разговоров между собой. Например, такие:

– Зарплата за последние годы у меня упала значительно, а цены все вверх и вверх…

– Да, сколько можно уже, просвета не видно.

– Даже мама моя подпись за него и Цепкало поставила, а в прежние годы только рукой махала: отстань, другие мне не нужны.

– Толковый. Только бы не сняли его. Вон, наезд какой.

В ожидании Виктора Бабарико я поговорила с руководителем пикета Эдуардом Шелегом. Он рассказал, что возглавляет часть инициативной группы в Московском районе Минска, в Солигорск приехали, чтобы помочь в этот день местным членам инициативной группы. Он заявил, что есть обоснованная надежда и даже уверенность в том, что количество подписавшихся за Виктора Бабарико будет не менее 500 тысяч.

Я поинтересовалась у солигорских членов инициативной группы результатами их работы. Услышала: точное количество собранных подписей от горожан они назвать не могут, но больше 4 тысяч.

К шести часам вечера площадка перед торговым центром была полна людей. Появление Виктора Бабарико собравшиеся встретили аплодисментами.

Он в своем выступлении коснулся прежде всего вопросов самоуправления в регионах. Озвученная им позиция о том, что управлять городами должны не назначенные сверху, а избранные путем прямых выборов мэры, вызвала аплодисменты. Также он сказал, что должен быть установлен баланс интересов: республики в целом и конкретного региона.

Виктор Бабарико заверил, что не надо опасаться того, что если к власти придут новые люди, то начнет расти безработица. Он отметил, что деньги в стране – это деньги исключительно налогоплательщиков. И здесь опять раздались аплодисменты. Политик заявил, что пенсии, зарплаты бюджетникам платит не один человек и они обязательно будут выплачиваться, что это не зависит от того, кто будет управлять государством.

Люди услышали, что цель Бабарико – добиться того, чтобы страна была окружена друзьями.

Интересовало людей, как исключить возможность подтасовки результата голосования. Виктор Бабарико в ответ призвал их голосовать не досрочно, а в день выборов, подавать заявления на включение в состав избирательных комиссий.

На вопрос, будет ли люстрация, если он станет президентом, выступавший ответил отрицательно. На его взгляд, в стране должны в равной степени присутствовать три языка – родная беларуская мова, русский и английский. Он считает, что такая комбинация языков даст белорусским детям сильное преимущество.

После того, как Виктор Бабарико уехал, пикет по сбору подписей продолжал работать. Я подошла к мужчинам, один из которых был в инвалидной коляске, другой – по виду пенсионер – с костылем.

Николай Романович Шишко рассказал, что 37 лет отработал в шахте в забое. А когда вышел на пенсию, заболел.

– Уже три раза менял тазобедренный сустав. За все платил сам, – говорит он.

По его словам, очередь на бесплатную замену сустава такая, что пришлось бы ждать семь лет. Он на пенсию не жалуется – у шахтеров она большая по сравнению с обычными пенсионерами. Но его беспокоит, как выживают те, у которых пенсии маленькие – 320–400 рублей. А таких ведь немало.

– Дворцы строят, а на необходимое денег в государстве не находят. Я считаю, систему надо менять, прогнила, – говорит Николай Романович и добавляет, что отдаст свой голос за альтернативного кандидата.

Михаил Ньюрба, инвалид-колясочник, на вид еще достаточно молодой человек. По его словам, он устал от вранья. Не верит чиновникам, пропагандистам, когда те рисуют радужные картинки о жизни в стране. Не нравится ему, что замалчиваются проблемы.

– Хочется, чтобы людям в нашей стране жилось свободнее, лучше. Чтобы люди не боялись высказывать свое мнение, – заявляет он.

Михаил сказал, что примет участие в голосовании и все-таки надеется, что на этот раз после оглашения результатов выборов у него будет причина порадоваться.

Я услышала, что его пенсия по инвалидности 290 рублей. Но жаловаться по этому поводу он не стал. В этом человеке, не лишенном достоинства, явно чувствовалась внутренняя сила.

Еще один мужчина, стоявший рядом с моими собеседниками, представляться не стал. Только отметил, что поддерживает то, что они сказали, а также добавил, что, возможно, проголосует за Виктора Бабарико.