Эдуард Бабарико помещен в СИЗО КГБ. Об этом рассказала на своей странице в Фэйсбуке в интернете Александра Зверева, близкий человек для сына и руководителя предвыборного штаба претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико.

Она написала, что с ней связался некий «дежурный из ДФР». Эдуарду Бабарико вменяют в вину уклонение от уплаты налогов. Ранее она сообщила об обысках в принадлежащих ему жилищах.

Эдуарда Бабарико и его отца, потенциального кандидата в президенты, Виктора Бабарико 18 июня утром задержали сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК) Беларуси.

По словам руководителя КГК Ивана Тертеля, который в этот же день выступил в новостном эфире Белтелерадиокомпании, Виктор Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей с целью скрыть следы ранее совершенных преступлений.

Судя по всему, основные обвинения касаются времени работы Виктора Бабарико на посту руководителя Белгазпромбанка, которым он являлся до недавнего времени. ДФР проводит проверку в этом финансовом учреждении с 11 июня.

В его доме, также как и у сына, был произведен обыск.