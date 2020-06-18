Об этом она написала на своей странице в Фэйсбуке в интернете.

По ее словам, ей стало известно, что, кроме обыска в доме на Вяче, готовится обыск в квартире, где они живут вместе с сыном и руководителем предвыборного штаба претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико.

«Я хочу подчеркнуть, что мы с Эдиком не связаны никаким юридическим статусом, я не привлекалась, не занимала руководящих должностей, никаких долей в компании у меня нет», – пишет Зверева.

Она отмечает, что, если ее задержат, она не собирается отвечать ни на какие вопросы без адвоката. А также добавляет: «Наличных денег, наркотиков и «золотых слитков» в квартире нет. Картины есть. Их автор – Даша Семенова».

Сегодня утром потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико, у которого в доме также прошел обыск, и его сын Эдуард были вынуждены давать показания в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси.