Запас хода электромобиля Tesla Model S Long Range Plus, рассчитанный по методике Агентства по охране окружающей среды США (EPA), впервые превысил 400 миль и составил 402 мили (647 километров), что является рекордом для серийных электрокаров. Об этом сообщается на сайте Tesla.

Как напоминает The Verge, версия Long Range Plus была представлена в феврале. Эта модификация сменила Tesla Model S Long Range. С учетом недавнего снижения цен такая модификация электрокара стоит от 75 тыс. долларов США.

Изначально запас хода этой модификации Tesla Model S в EPA оценили в 391 милю (629 километров), и эта оценка стала причиной конфликта между ведомством и компанией — в Tesla заявляли, что специалисты EPA допустили ошибки при тестировании, что привело к потере 2% заряда батареи машины и не позволило преодолеть рекордную отметку в 400 миль. В EPA утверждали, что методика оценки запаса хода была полностью соблюдена.

Судя по всему, запас хода Tesla Model S Long Range Plus был зафиксирован по итогам нового теста. В сообщении Tesla говорится, что достичь такого результата удалось за счет снижения массы автомобиля, улучшения аэродинамики колес, системы рекуперации и программного обеспечения. В целом усилия инженеров привели к росту запаса хода автомобиля почти на 20% по сравнению с Tesla Model S 100D 2019 года при использовании батарей одинаковой мощности.

Напомним, инвесторы ожидают, что в скором времени компания Tesla представит новые батареи для электромобилей, которые будут стоить дешевле существующих аккумуляторов, обеспечат электрокарам больший запас хода без подзарядки и будут иметь более продолжительный срок службы.