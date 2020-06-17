Возле Гродно в аварии погибла 5-летняя девочка

Вчера в Гродненском районе произошла авария, в которой погиб малолетний пассажир.

Около 21 часа 30 минут на 15-м километре автодороги Гродно-Сопоцкин, 28-летняя водитель «Форда» двигалась со стороны деревни Ратичи, не справилась с управлением, съехала в правый по ходу движения кювет, где автомобиль и опрокинулся.

В результате ДТП ехавшая на заднем пассажирском месте в детском автокресле (бустере) малолетняя девочка получила телесные повреждения. От полученных травм 5-летняя пассажирка скончалась в реанимационном отделении больницы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает ГАИ Гродно.