«Спасающим жизни научным прорывом» назвал результаты исследования британских ученых по лечению COVID-19 дексаметазоном глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Выступая в Женеве в ночь на среду, 17 июня, он поздравил правительство Великобритании и Оксфордский университет с «великолепными новостями».

По словам главы ВОЗ, дексаметазон стал первым препаратом, показавшим «снижение смертности среди пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислороде или аппарате искусственной вентиляции легких». Для пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, лечение дексаметазоном показало снижение смертности на одну треть, для пациентов, нуждающихся только в кислороде — на одну пятую, уточняется на сайте ВОЗ.

При этом преимущество наблюдалось лишь у тех пациентов, кто страдал от атипичной пневмонии в тяжелой форме, действие дексаметазона на пациентов с более легкой формой заболевания не было столь эффективным.

Исследование Оксфордского университета

К исследованию Оксфордского университета привлекли 2104 пациента. Еще 4000 человек участвовали в контрольном исследовании, не получая препарата. Ученые предполагают, что дексаметазон может оказаться «на удивление дешевым» средством борьбы с пандемией коронавируса и способен предотвратить каждую восьмую смерть у тяжелых пациентов при ежедневном приеме. Полные результаты исследования еще не опубликованы.

Синтетический кортикостероид дексаметазон применяется с 1960-х годов, обладает противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, используется, среди прочего, при лечении рака, аллергии, артрита и астмы. В 2017 году дексаметазон упоминал глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен, рассказывая о системе сокрытия допинга в российском футболе.