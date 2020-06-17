В «Ново-Огарево» установили специальный туннель, в котором на человека распыляется облако дезинфицирующего раствора. Как сообщали источники РБК, с 15 июня большую часть сотрудников Кремля вернули с удаленки.

Как известно, Владимир Путин из-за угрозы коронавируса сократил количество очных встреч и соблюдает социальную дистанцию при общении с помощниками и посетителями. Все сотрудники администрации и визитеры президента при этом проходят тестирование на COVID-19.