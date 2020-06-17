С сегодняшнего дня карантин в Литве отменен, маски перестали быть обязательными, разрешили проведение мероприятий. Белорусам будет проще приехать в Литву на работу. По словам главы Департамента миграции (ДМ) Эвелины Гудзинскайте, это могут сделать не только постоянно проживающие или имеющие действующее разрешение на работу, но и те, кто получит национальные рабочие визы.

«Белорусы, украинцы смогут приехать, если они получат национальную рабочую визу. Им нужно будет обратиться в посольство Литвы или визовые центры, которые выдают национальные визы для работающих», — сказала глава ДМ Литвы.

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В Минздраве Литвы также подтвердили, что со снятием карантина для работников из третьих стран не будет обязательного предписания самоизоляции по приезде на 14 дней, но она рекомендована. Если же из-за несоблюдения этой рекомендации будут заражены другие люди, тем, кто ее не соблюдал, будет грозить административная ответственность.

Большинство работающих в транспортном секторе Литвы белорусов имеют постоянный вид на жительство в стране, поэтому им было разрешено пересекать границу. Те, у кого были трудовые договоры, приезжали в Литву как на постоянное место работы, и на них ограничения не распространялись. Проблемы возникли у тех, кто хотел оформить разрешения из-за приостановки работы консульств и визовых центров.

Что касается строительного сектора Литвы, он практически остановлен. Говорить о новых частных проектах здесь не приходится. Ожидается переизбыток рабочей силы на рынке, и рассчитывать на получение здесь новой работы сложно. Всего на этом направлении работают около 110 тыс. рабочих из Беларуси и Украины, из них легально — около 2500.