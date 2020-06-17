Глава государства подписал указ, в котором есть соответствующий пункт. Также Трамп распорядился создать единую базу, где будут отображаться нарушения полицейских во время несения службы.

Президент США Дональд Трамп на фоне беспорядков, которые охватили американские города из-за смерти Джорджа Флойда после жестокого задержания полицейскими, подписал указ о реформе полиции. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В документе говорится, что отныне к стражам правопорядка будут применяться более строгие правила в вопросе использования ими силы в отношении подозреваемых. В частности, полицейским теперь будет запрещено применять удушающие приемы при задержаниях. «Политика штата или местного правоохранительного органа в отношении применения силы запрещает использование удушающих приемов — физического маневра, ограничивающего способность человека дышать в целях его обездвиживания», — отмечается в тексте указа. Исключением станут случаи, когда под угрозой будет находиться жизнь сотрудника полиции.