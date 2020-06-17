Международные аэропорты столицы Китая отменили более 900 внутренних рейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аэропортов.

В частности, рейсы отменены в аэропортах Дасин и Шоуду. Лица, которые собираются уехать из Пекина, должны иметь при себе медицинскую справку об отсутствии у них COVID-19.

Из расписания Шоуду на вторник, 16 июня, исчезло более половины рейсов — 634. Самый крупный аэропорт Пекина Дасин не стал обслуживать 295 рейсов из запланированных 558.

Власти города с 17 июня повысили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения с третьего до второго. Жителям особо опасных с эпидемиологической точки зрения районов запрещено покидать Пекин.

Столичные власти призвали всех жителей отказаться от «поездок не первой необходимости» и оставаться дома.

Кроме того, все начальные и средние школы в Пекине закрываются, учащиеся переходят на дистанционный режим обучения. Прекращена работа университетов, закрыты все развлекательные и спортивные объекты.

Власти Пекина назвали ситуацию в столице «чрезвычайно серьезной».

За минувшие сутки в столице Китая выявили 27 новых случаев заболевания, а за прошедшие пять дней число заразившихся в Пекине превысило 100 человек. Последние случаи связываются со вспышкой инфекции на продуктовом рынке в южной части Пекина.