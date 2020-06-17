Евросоюзу доверяют 45% жителей Беларуси. В то же время Евразийскому экономическому союзу доверяет 39% белорусов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Беларуси проектом «Восточное соседство ЕС» в сотрудничестве с общественной организацией «АКТ».

Как сообщили Thinktanks.by представители проекта, опрос 2020 года показал, что:

У 84% белорусов сложился позитивный или нейтральный образ Европейского Союза (ЕС), а 12% придерживаются негативного мнения.

54% белорусов считают отношения с Европейским Союзом хорошими.

45% жителей Беларуси доверяют ЕС, это немного больше, чем Евразийскому экономическому союзу — (39%).

Примечательно, что на втором месте по степени доверия международным организациям — ООН. Ей доверяет 41% белорусов.

41% белорусов знает о поддержке ЕС, из них 52% считают ее эффективной.