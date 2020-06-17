Евросоюзу доверяют 45% жителей Беларуси. В то же время Евразийскому экономическому союзу доверяет 39% белорусов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Беларуси проектом «Восточное соседство ЕС» в сотрудничестве с общественной организацией «АКТ».
Как сообщили Thinktanks.by представители проекта, опрос 2020 года показал, что:
У 84% белорусов сложился позитивный или нейтральный образ Европейского Союза (ЕС), а 12% придерживаются негативного мнения.
54% белорусов считают отношения с Европейским Союзом хорошими.
45% жителей Беларуси доверяют ЕС, это немного больше, чем Евразийскому экономическому союзу — (39%).
Примечательно, что на втором месте по степени доверия международным организациям — ООН. Ей доверяет 41% белорусов.
41% белорусов знает о поддержке ЕС, из них 52% считают ее эффективной.