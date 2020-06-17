На аукционе во Франции продали совместное письмо Ван Гога и Гогена за €210,6 тыс.

На аукционе в Париже было продано совместное письмо художников-импрессионистов Винсента Ван Гога и Поля Гогена за €210,6 тыс, сообщает аукционный дом Drouot.

Первоначально аукционеры ожидали, что уникальный документ уйдет с молотка за €180-250 тыс.

Послание, подписанное Ван Гогом и Гогеном, было адресовано их общему другу и художнику Эмилю Бернару. В нем рассматривается вопрос о создании ассоциации авангардных художников. Письмо на листке в клетку было написано в период 1 и 2 ноября 1888 года и отправлено из Арля, где художники совместно работали.

Гоген и Ван Гог излагают в письме свои взгляды на современную живопись. По их мнению, живопись и в целом искусство проходят через важнейший период, находясь на пути к своему «возрождению».

«Я, верящий в возможность гигантского возрождения искусства, родиной которого станут тропики, считаю, что мы сами окажемся лишь его посредниками. Лишь следующее поколение сможет жить в мире и спокойствии», — пишет Ван Гог. Он высоко отзывается в письме о таланте Гогена, который в заключительной части послания, пишет Бернару, чтобы он не обращал внимания на такие комментарии «впечатлительного» Ван Гога. Гоген соглашается с тем, что новые художники появятся именно в живописных тропических странах и сообщает о своем желании вновь отправиться в путешествия по этим местам.