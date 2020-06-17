Выручка от их продажи поступит на специальный счет Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Серия называется #ЧасДапамагаць.

Совместно с волонтерской инициативой #ByCovid19 часовой завод выставляет на аукцион ограниченную коллекцию из этой серии «Работаем дальше!». До 24 июня представлены на торги 19 часов из 20 всего созданных.

По словам заместителя директора Минского часового завода Рафика Саркисяна, аукционные часы немного отличаются от всей серии своим оформлением. На корпусе каждого экземпляра будет выгравирован номер лота, чтобы подчеркнуть его уникальность.