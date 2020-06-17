С учетом вспыхнувшей популярности конспиративных теорий про вышки 5G и НЛО многие люди наверняка вновь озадачились извечным вопросом — прослушиваются ли их средства сотовой связи?

На этот вопрос в развернутой форме ответил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Прежде всего, следует различать между собой легальные и нелегальные средства. Первыми пользуются сотрудники ФСБ и МВД, однако зеленый свет на прослушку может дать лишь суд. Все остальное можно классифицировать как нелегальный способ.

В случае с последним в ход идет множество методов организации процесса — вплоть до покупки поддельных базовых станций. Достоверно распознать факт прослушивания вряд ли удастся, но есть факторы, которые могут косвенно свидетельствовать об этом.

Например, невесть откуда взявшиеся приложения на смартфоне или быстрый разряд батареи. Поэтому Кусков рекомендует периодически наведываться в «Настройки» и смотреть, какие программы установлены в памяти аппарата и какие из них работают в фоновом режиме.

Также, по словам эксперта, существует и ряд программ, блокирующих прослушку.