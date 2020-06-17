Пандемия COVID-19 в мире сказывается на поведении зарубежного бизнеса в Беларуси. Только за май в Минске, который является центром деловой жизни страны, закрылись представительства десяти иностранных компаний и организаций. Не открылось ни одного.

Согласно данным с официального сайта Минского городского исполнительного комитета, больше половины (шесть) решений по прекращению деятельности приняты самими собственниками. Остальные четыре – по инициативе регистрирующего органа, которым с 2018 года является Мингорисполком.

Деятельность останавливают представительства компаний как с Востока (России, Ирана, Вьетнама), так и с Запада (Германии, Нидерландов, Латвии, Швеции и Чехии).

В целом в Минске в последнее время увеличивается диспропорция между закрывающими и открывающимися представительствами иностранных компаний и организаций.

По итогам 2019 года перечень представительств, прекративших свою деятельность, включил 86 структур. Список организаций, получивших разрешения, был заметно меньше – 58.

По итогам января-мая текущего года разница составляет уже почти 2 раза: закрылись представительства 33 компаний, открываются – 17.

Отметим, что в самом начале июня по собственному желанию закрылось представительство еще одной иностранной компании в Минске.