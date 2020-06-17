Тель-Авив, Арара, Рахат – сейчас наиболее подвержены атаке COVID-19.

В качестве доказательства прилива новой инфекционной волны приводят разработки д-ра Эльада Томера «Вести». До конца механизм распространения инфекции не изучен, но делается предположение, что вспышка заболеваемости связана с несколькими факторами.

Во-первых, ослабление карантинных мер. Люди, в особенности дети, несмотря на рекомендуемые меры защиты от COVID-19, стали больше контактировать друг с другом.

Во-вторых, рост количества выявляемых инфицированных может быть связан с тем, что стало больше делаться тестов. При этом тестирование проводится теперь не только при наличии у человека 5 признаков инфекции, а одного-двух или вовсе при отсутствии симптомов. Таким образом стало больше выявляться бессимптомных носителей.

Еще один повод для дальнейших исследований – новые вспышки распространения инфекции территориально отличаются от тех, что были с самого начала эпидемии. Кабинет по борьбе с коронавирусом в Израиле, ослабляя карантинные ограничения в целом, объявляет зонами ограниченной доступности ряд регионов, где наблюдается увеличение случаев инфицирования COVID-19.

В Израиле с населением в 9 млн 136 тыс. человек к вечеру 17 июня выявлено 19783 случая заражения коронавирусом. Умерло всего от этой инфекции 303 человека.