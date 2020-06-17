Однако, как заявляют в его штабе, это не отразится на работе инициативной группы претендента в кандидаты в президенты, ведь в ней работают волонтеры.

Согласно информации, опубликованной на сайте Виктора Бабарико, 17 июня сотрудники АСБ «Беларусбанк» сообщили, что его счет заблокирован. Платежи, которые нужно было сделать из избирательного фонда, пришлось отложить. На счету сейчас должно быть более 100 тысяч рублей.

Никаких документов об аресте счета доверенным лицам потенциального кандидата в президенты предъявлено не было. Команда политика готовит жалобы в соответствующие инстанции.