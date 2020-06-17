Отменены сольные концерты «Славянского базара в Витебске», которые должны были проходить в закрытых залах.

В связи с эпидемией коронавируса фестиваль переориентируется на мероприятия open-air, об этом сообщил Глеб Лапицкий на пресс-конференции в Доме прессы. Исключение составляют запланированные концерты в Летнем амфитеатре — главной сценической площадке «Славянского базара». Там пройдут гала-концерты открытия и закрытия, конкурс молодых исполнителей и еще несколько других.

Артистов, которые должны были выступить с сольными концертами в залах, организаторы обещают показать зрителям в сборных концертах.

Согласно программе «Славянского базара-2020» планировались сольные концерты Филиппа Кирковрова, Валерия Меладзе (Летний амфитеатр), Максима Аверина, Кристины Орбакайте, Алены Ланской, Тины Кароль, Лолиты и Олега Газманова (концертный зал «Витебск»). Они отменены.

Все мероприятия, которые будут проходить, на открытом воздухе будут бесплатными. Основной площадкой для open-air станет сцена перед концертным залом «Витебск».