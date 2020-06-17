SpaceX планирует построить плавучие космопорты для околоземных и космических путешествий. Об этом глава американской компании Илон Маск написал на своей странице в Twitter.

Маск отметил, что SpaceX готова запустить коммерческие космические перевозки в течение нескольких лет, и уже начался набор персонала для постройки первых космопортов. Они будут находиться вдали от густонаселенных районов на расстоянии нескольких километров от берега. С них будут совершаться коммерческие полеты на корабле Starship вокруг Земли, а также на Луну и Марс.

По словам Маска, первое тестирование полета «с Земли на Землю» может состояться уже через 2-3 года.