Ученые трех американских университетов выяснили, что каждый год на охраняемые природные территории США вместе с дождем выпадает 1 тыс. тонн микропластика, что равно 120 млн пластмассовых бутылок.

Ученые из Юты и Калифорнии провели химический анализ дождевой воды и воздуха на западе США и обнаружили, что за последние 14 месяцев на 11 особо охраняемых парков и заповедников страны обрушилось более 1 тыс. тонн частиц микропластика — их хватило бы на производство 120 млн пластиковых бутылок. Ведущий автор исследования Дженис Брэйни заявила, что такие объемы ученых шокировали.

Как пишут ученые: «В мире нет мест, где бы не было микропластика». Его находят повсюду: в океанах, воздухе, арктических льдах, питьевой воде и еде. Ежегодно в мировой океан попадает 12 млн тонн пластиковых отходов и более 1,5 млн тонн микропластика.

Достоверно подсчитать его количество почти невозможно из-за крайне мелкого размера (5 мм и меньше), но некоторые исследователи сообщают, что оно может достигать 125 трлн микрочастиц.

Главные его источники — это синтетическая микрофибра, которую используют в производстве одежды, и автомобильные шины. В разном количестве микропластик содержится в косметике, средствах гигиены и бытовой химии: в помадах, кремах, шампунях, дезодорантах, спреях для волос, средствах для мытья посуды, порошках и так далее.

В организм человека микропластик попадает вместе с едой, а также бутилированной и водопроводной водой. Но это не повод паниковать: эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что сейчас у ученых недостаточно данных, чтобы уверенно заявлять о вреде, наносимом человеку через питьевую воду. Очистительные системы способны отделять большую часть микропластика и сделать воду безопасной для употребления, говорят в ВОЗ.

Если у большей части населения Земли есть возможность потреблять очищенную воду (хотя почти 2 млн людей все еще вынуждены пить воду с примесью фекалий), то повсеместно отфильтровать воздух невозможно. Мелкие частицы микропластика разносятся по всей планете с ветром и дождем.

«Мы не должны этим дышать, — утверждает исследователь микропластика Университета Стратклайда в Шотландии Стив Аллен. — Частицы микропластика впитывают всевозможные пестициды, тяжелые металлы и другие токсичные вещества. Все это попадает прямиком в наши легкие».

Микропластик уже стал частью пищевой цепи, и избавиться от него невозможно: животные пьют из загрязненных им водоемов, вредные вещества оседают в их организме, люди питаются животными и рыбой из тех же водоемов. Эксперты ВОЗ заявляют, что крупные частицы микропластика выводятся из организма человека с мочой и фекалиями. Но мелкие накапливаются в тканях всю жизнь.

Сегодня ученые не могут в полной мере оценить вред микропластика для здоровья человека — первые крупные исследования этой проблемы начались только в 2004 году. Как избавиться от накопленного микропластика, пока неизвестно, поэтому экологи рекомендуют контролировать образование нового. Например, отказаться от производства и потребления продуктов из одноразового пластика, не использовать пластиковые гранулы в косметике и бытовой химии, а также наладить переработку пластиковых отходов.