Вступила в завершающую стадию подготовка к военному параду в Москве, посвященному 75-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Решение о проведении его 24 июня, в тот же день, как и в 1945 году, было принято руководством России после того, как было отменено подобное традиционное мероприятие в День Победы 9 мая из-за эпидемии коронавируса.

В мероприятии примут участие представители Беларуси – 73 военнослужащих сводной роты почетного караула.

Главнокомандующий сухопутными войсками России генерал армии Олег САЛЮКОВ, которому предстоит командовать парадом на Красной площади, в интервью «Красной звезде» сообщил, что для участия в нем кроме белорусов уже прибыли военнослужащие еще из 11 стран: Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

По его словам, предстоящие ночные тренировки 17 и 18 июня в Москве пройдут без зрителей. Участники будут в средствах индивидуальной защиты. Эти меры предприняты с учетом эпидемиологической ситуации.

Военные парады и артиллерийские салюты планируются в 28 городах России.