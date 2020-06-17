Белгазпромбанк вчера ночью в 23.00 приостановил ряд операций с валютой по карточкам. Но уже сегодня в 8.30 эти операции были разблокированы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По заявлению банка, ряд операций с карточками был временно приостановлен с 23:00 16.06.2020. Но в 8.30 эти же операции были возобновлены в полном объеме. Приводим их список.

1. Снятие наличной валюты с карты в белорусских рублях

Снятие наличной иностранной валюты на территории Республики Беларусь с использованием банковской платежной карточки ОАО «Белгазпромбанк», эмитированной к текущему счету с БПК в белорусских рублях:

в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах банков-партнеров, в банкоматах других банков РБ;

в ПВН ОАО «Белгазпромбанк» и кассах других банков РБ.

2. Пополнение валютной карты рублями

Внесение наличных белорусских рублей на текущий счет с БПК, открытый в иностранной валюте, осуществленное с использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету (пополнение карточки):

в банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»;

ПВН ОАО «Белгазпромбанк» и ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в РУП «Белпочта».

3. Переводы с валютной карты на рублевую и обратно

р2р-переводы в иностранной валюте между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк», если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в белорусских рублях:

банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»;

в сервисах ДБО ОАО «Белгазпромбанк»;

в сервисах переводов других банков и интернет-ресурсах.

р2р-переводы в белорусских рублях между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк», если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в иностранной валюте:

банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»;

в сервисах ДБО ОАО «Белгазпромбанк»;

в сервисах переводов других банков и интернет-ресурсах.

р2р-переводы в белорусских рублях на банковские платежные карточки, эмитированные ОАО «Белгазпромбанк» к текущему счету с БПК в иностранной валюте:

банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»;

в сервисах ДБО ОАО «Белгазпромбанк»;

в сервисах переводов других банков и интернет-ресурсах.

4. Безналичные покупки по карте в валюте

Безналичные операции в иностранной валюте, которые осуществляются на территории Республики Беларусь, в том числе на белорусских интернет-ресурсах с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк» к текущему счету с БПК в белорусских рублях.

Что это значит?

Паника, вызванная сменой администрации в банке, привела к дефициту валюте в банке. Это привело к ограничениям банком по операциям с валютой. Однако сегодня утром банк восстановил все операции в полном объеме.