В ближайшие 5 лет планируют расчистить русло Немана вверх от Каунасской ГЭС до границы с Беларусью, а затем возобновить судоходство по этому маршруту.

Дирекция внутренних вод подписала меморандум с десятью муниципалитетами о развитии судоходства, очистку русла планируют начать в апреле 2021 года.

«Надо сформировать фарватер. Километраж немаленький, работ много, нужна новая техника», – сказал глава дирекции Владимир Винокуров, заметив, что технику купят в этом году.

Надеются, что возобновление судоходства даст толчок к развитию экономики, туризма, привлечет инвестиции.

По его словам, многие не знают, что «сев на судно в Каунасе, можно будет добраться до Черного моря».

«Очистка займет как минимум четыре года, конечно, на некоторых участках судоходство станет возможным уже через несколько лет. Но если говорить о сообщении между Каунасским водохранилищем и Черным морем или каким-то местом в Европе, что возможно, через Польшу, через Августовский канал, то тут придется ждать четыре-пять лет», – сказал директор.