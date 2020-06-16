В руках следователей ООН — более 2 млн записей телефонных разговоров игиловцев

У следователей ООН появились дополнительные доказательства совершения террористической организацией «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. В ходе расследования зверств в отношении езидов в Синджаре следственная группа получила от иракских операторов связи более 2 миллионов записей с данными о телефонных звонках игиловцев.

Об этом рассказал руководитель Следственной группы, Специальный советник Карим Асад Ахмад Хан, который представил членам Совета Безопасности четвертый доклад о ее работе.

«В ходе расследования преступлений, совершенных против общины езидов в Синджаре, мы смогли установить в общей сложности личности 344 предполагаемых преступников из числа ИГИЛ, которые причастны к совершению преступлений по 16 эпизодам. Свидетельства, собранные в ходе раскопок братских могил, показания, полученные от выживших, свидетелей и задержанных, а также новые данные в цифровой и документальной базе доказательств, способствовали подготовке солидных материалов по делам в отношении основных подозреваемых», – заявил Карим Асад Ахмад Хан.

По его словам, были также запрошены дополнительные данные о телефонных звонках и сообщениях в связи с расследованием нападений на безоружных курсантов и военнослужащих, совершенных ИГИЛ вблизи Тикрита в июне 2014 года. Помимо этого, Следственная группа тесно сотрудничала с Управлением военной разведки Министерства обороны при оцифровке и проведении криминалистической экспертизы доказательств.

«Я рад сообщить Совету, что параллельно с прогрессом на наших нынешних направлениях расследования Группа смогла расширить свои дознания в отношении преступлений, совершенных ИГИЛ против всех общин в Ираке, включая преступления, совершенные против христианской, какайской, шабакской, суннитской и туркменской общин», – добавил глава Группы. Он подчеркнул, что недавно в Группе были созданы два новых подразделения, что позволило расширить работу на всех направлениях.

«Это будет способствовать выполнению нашего обязательства провести расследование по делам всех пострадавших, а не только некоторых из них», – подчеркнул Карим Асад Ахмад Хан.

Он возглавляет следственную группу ООН, которая была создана по решению Совбеза еще в конце 2018 года и приступила к расследованию зверств боевиков ИГИЛ, которые с июня 2014 года по декабрь 2017 года оккупировали значительную часть территории Ирака. В этот период террористы совершали невиданные по своей жестокости преступления, некоторые из которых могут быть квалифицированы как военные преступления и геноцид.

Следователи, работающие по поручению ООН, должны помочь властям Ирака привлечь к ответственности виновных в преступлениях против местного населения. В одном из своих докладов Совбезу Группа отметила, что список этих преступлений огромен: казни, пытки, отсечение конечностей, нападения на этнической и религиозной почве, изнасилование женщин и девочек и обращение их в сексуальное рабство.

Пандемия COVID-19, а также непростая политическая обстановка и отсутствие безопасности в Ираке осложняют проведение следственных мероприятий. Однако следователи продолжают работу, применяют новаторские методы сбора и анализа доказательств.

«Я рад сообщить Совету, что мы добились значительного прогресса в выявлении и сборе новых источников доказательственных материалов, которые, если они будут полностью использованы, помогут наказать членов ИГИЛ за преступления, которые они совершили в Ираке», – отметил Специальный советник.