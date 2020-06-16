В Минске на фасаде жилого дома на улице Кузьмы Чорного, 31, появился портрет белорусского писателя. По словам художников, работу выполнили к его дню рождения — 24 июня исполнится 120 лет со дня рождения автора.

Команда Zadelo стала исполнителем портрета Кузьмы Чорного. По словам куратора проекта Дмитрия Веселина, граффити со всеми инстанциями согласовано, идею такой работы предложил один из жителей дома. По соглашению о неразглашении раскрывать его личность художники не могут, сообщает TUT.BY.

— Есть человек, который поддерживает нашу инициативу. На одноименной улице мы решили нарисовать интересного человека. Мне хотелось бы, чтобы люди как минимум узнали или вспомнили о таком деятеле, — говорит куратор Zadelo.

Проект еще не до конца реализован. Художники работают с 10 июня, Веселин говорит, что работа будет закончена на днях.

По словам куратора проекта, этот портрет будет стартом для других подобных работ, которые появятся в регионах.