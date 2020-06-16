В Беларусь вернулись беркуты

Беркуты были включены в красную книгу Беларуси еще с 1981 года, сегодня он в стране практически не встречается.

Беркуты вернулись в Беларусь, фотографии этих птиц разместил Денис Китель из Birding Belarus, сообщает Sputnik.

Беркуты ранее встречались в Беларуси на болотах Витебской области, однако в последние годы видели их редко. Несколько лет назад сообщалось о десяти гнездовавшихся парах.

Сегодня фотографию вернувшихся в страну беркутов – вернее, их птенцов, — разместил в Facebook Денис Китель.

Размах крыльев беркута достигает двух метров, в высоту взрослая особь достигает полуметра. Эти птицы являются хищниками – причем, они считаются самыми могучими орлами нашего полушария.



Фото: Denis Kitel