Россельхознадзор с 16 июня запрещает трем компаниям-посредникам из Беларуси транзит продукции по территории РФ в Казахстан и Киргизию.

Как сообщает ведомство, в рамках контроля поставок продукции из Беларуси было выявлено, что компании-посредники — «Ресурс-2020», «Трейд Милк» и ГК «Рик-Киртека» — поставили транзитом в Казахстан сыр, произведенный рядом белорусских предприятий (Полесский производственный участок ОАО «Милкавита», Щучинский маслосырзавод, Рогачевский молочно-консервный комбинат).

Однако комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана сообщил Россельхознадзору, что подконтрольные товары, отправленные этими фирмами, в республику не поступали. «Таким образом, указанные компании-посредники под видом ложного транзита поставляют в Россию продукцию белорусских производителей, в отношении которых действуют временные ограничения на экспорт в РФ», — говорится в сообщении.

В связи с этим Россельхознадзор принял решение с 16 июня запретить этим компаниям транзит через территорию России.

Информацию о выявленных нарушениях Россельхознадзор также передаст ФСБ и МВД России для проведения необходимых мероприятий по установлению мест поступления контрабандной продукции, изъятию ее из оборота и выявлению круга лиц, причастных к незаконным действиям.