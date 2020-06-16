Об этом стало известно во время посещения Александром Лукашенко 16 июня ОАО «Гродно Азот». «Мы в этом году начнем строить этот завод», – сказал президент на предприятии.

Генеральным подрядчиком выбрана итальянская компания Tecnimont, на счету которой около 1500 проектов в 45 странах мира. Среди них – крупнейший в Европе завод по производству аммиака в городе Кингисеппе. Оставляя о себе добрую память в России, итальянцы спонсировали строительство православного храма в Ленинградской области.

Проведенная модернизация действующего производства и строительство нового завода в Гродно дадут возможность выпускать азотных удобрений почти в 2 раза больше, чем теперь.

По словам генерального директора предприятия Игоря Бобыря, технологический уровень нового комплекса будет таков, что, располагаясь на площади в 10 раз меньшей, чем существующее производство, он сможет выдавать столько же продукции, сколько нынешний «Гродно Азот». Площадь, занимаемая теперь предприятием, – около 500 га.