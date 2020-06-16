В середине мая в парламенте заявили о возможной причастности премьера к сделке по продаже радиочастотного спектра 200 МГц. «Не имею никакого отношения к этому делу», — заявил глава правительства.

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«В связи с прозвучавшими обвинениями в адрес правительства по уголовному делу, связанному с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, <…> мною было принято решение взять краткосрочный отпуск. <…> В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались», — сообщил он.

По словам Абылгазиева, он решил уйти в отпуск в интересах проведения «объективного и всестороннего расследования» и во избежание обвинений в оказании давления на следствие.

«Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. <…> Но, к сожалению, расследование все еще не завершено», — отметил премьер.

Абылгазиев считает, что в условиях борьбы с коронавирусом COVID-19 правительство страны должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан. Однако ситуация неопределенности, возникшая в связи с расследованием дела, мешает полноценной работе кабмина. «Исходя из этих соображений, я принял решение сложить с себя полномочия», — пояснил он.

Разбирательство по факту незаконной продажи радиочастот началось в парламенте Киргизии в середине мая. Тогда депутаты заявили о том, что 200 МГц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов Киргизии незаконно, в результате чего государству был нанесен многомиллионный ущерб.